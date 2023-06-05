Fiat yeni elektrikli şehir aracı 'Topolino'yu duyurdu

Fiat, Citroen Ami'ye rakip olarak çıkardığı elektrikli şehir aracı "Topolino"yu tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:10
Fiat yeni elektrikli şehir aracı 'Topolino'yu duyurdu
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İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat elektrikli araç segmentindeki varlığını Citroen Ami'ye benzer bir modelle güçlendiriyor. Firma yeni elektrikli aracı "Topolino"yu duyurdu. Citroen Ami ile rekabet edecek olan model, kompakt yapısı ile dikkat çekti.Tanıtılan yeni aracın teknik özellikleri ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Oldukça küçük boyutlara sahip olan Topolino, özellikle turistik bölgelerde kullanıma uygun görünüyor.

Ayrıca Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren Opel'inde bu klasmanda Rocks-E adlı aracı bulunuyor. Fiat Topolino'nun bu klasmana eklenmesi ile birlikte küçük elektrikli araçların talep görmeye başladığı görülüyor. Uzmanlara göre bu tür kompakt tasarıma sahip olan araçlar büyük şehirlerdeki trafiğin çözümü olabilir.

 


Topolino Fiat elektrikli araba

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