Finans Merkezi’ne gizli kapaklı bir altyapı ihalesi daha

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:36

AKP iktidarı, 2007 yılında kamu bankaları ve finans kuruluşlarının genel merkezlerinin Ankara’dan İstanbul’a taşınacağını açıkladı.

Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak 2008’de İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini duyurdu.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Aralık ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 14 yıldır devam eden proje inşaatının bitme aşamasına geldiğini 2022’nin ilk çeyreğinde taşınmaların başlayacağını duyurdu. Ancak tam bitti derken, yeni bir altyapı ihalesi daha açıldığı ortaya çıktı.

19 EKİM 2016

1. İHALE 406.6 MİLYON TL

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin altyapısı için 2016 yılında ilk ihale Belli İstekliler Arasında Usulüyle yapıldı. O yılın rakamlarına göre 406 milyon 695 bin TL’ye Ermit, Ağa Enerji ve İmaj’la sözleşme imzalandı.

Ardından peş peşe altyapı ihaleleri devam etti.

22 OCAK 2020

2. İHALE 509 MİLYON TL

Ortak Altyapı 1 ve 2 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesi 22 Ocak 2020’de kimseye duyurulmadan yine 21-b Pazarlık usulüyle 509 milyon liraya Yıldızlar İnşaat’a verildi.

11 MART 2020

3. İHALE 97 MİLYON TL

3. İhalede de 21-b Pazarlı usulü tercih edildi. Kapalı kapılar ardında 11 Mart 2020’de bir ihale daha yapıldı. Ortak Altyapı 3 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesi için bu defa 97 milyon TL Enam İnşaat’a verildi.

21 EKİM 2020

4. İHALE 582 MİLYON TL

21 Ekim 2020’de Ortak Altyapı 4 Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi yine Yıldızlar İnşaat’a verildi ve 582 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden “2022’nin ilk çeyreğinde taşınmalar başlayacak” açıklaması yapıldı. Tam bitti derken bir altyapı ihalesi daha açıldığı ortaya çıktı.

30 MART 2022

5. İHALE 486.2 MİLYON TL

KAPALI KAPILAR ARDINDA

AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı 21-b pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin adı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Ortak Altyapı İşlerine Ait İkmal İnşaatı Yapım İşi olarak belirlendi.

30 Mart günü kimseye duyurulmadan kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihale özel olarak davet edilen Konuklu İnşaat’a verildi.

8 Nisan günü imzalanan sözleşmede bu defa 486 milyon 200 bin TL yazıyordu.