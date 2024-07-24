Finansal hizmetlere güven arttı

2024 yılı Temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:42
Finansal hizmetlere güven arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarını paylaştı. 

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen sonuçlara göre, Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü. 


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