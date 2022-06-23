Suudilerin gelişi ters tepecek: Güven endeksi tarihi düşüşte
TÜİK’in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi ilk hesaplama yılı olan 2004’ten bu yana en düşük seviyesinde. Uzmanlar, “Pandemide bile böyle bir düşüş yaşanmadı. Suudi veliaht prensin gelişi için yurttaş “‘Bu kadar mı paraya ihtiyacımız var?’ diyor ve ekonomiye güvenini iyice yitiriyor” dedi.
Tüketici güven endeksindeki düşüşün ciddi bir gelir daralmasına işaret ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Taner Berksoy, tarihi seviyedeki düşüşü incelerken pandemi dönemindeki risk ve belirsizliklerde bile böyle bir düşüş yaşanmadığına işaret etti.
Dün Suudi veliaht prensi ile yapılan görüşmenin bile bu güveni düşürdüğünü belirten Berksoy, “Hane halkı görüyor bu görüşmeyi ve geçmişte bu adamlara ‘katil’ dediğimizi hatırlıyor. Bu görüşmeden umutlanmıyor aksine ‘Bu kadar mı paraya ihtiyacımız var?’ diyor ve ekonominin geleceğine dair güvenini bir kez daha kaybediyor” dedi. Berksoy, sebest piyasaya yapılan müdahalelerin de bu güvensizliği tetiklediğini söyledi ve “Hane halkı bu müdahalede sıranın kendisine gelmesinden de korkuyor (Döviz hesaplarına müdahale vs. gibi)” diye konuştu. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, bu endeksin tüketicinin önümüzdeki 3-6 aylık alım satım kararlarını ortaya koyduğunu belirtti.
STAGFLASYON KÖRÜKLENİR
Bahsi geçen alım satımın zorunlu olmayan ihtiyaçları kapsadığını söyleyen Deniz, “Endeksin bu seviyeye düşmesi büyük bir stagflasyon tehlikesi barındırıyor. Bu seviye tüketicinin önümüzdeki aylarda sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderip hayatta kalmaya çalışacağını araç, konut, tatil gibi ihtiyaçlarını yok sayacağını gösteriyor. Tasarruf eğilimi azalırken var olan tasarruflarını da piyasada dolaşıma sokmak yerine döviz gibi yatırım araçlarına yönelteceğini gösteriyor ki bu da kurdaki artışı beraberinde getirecek” dedi.
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