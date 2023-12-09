Finansal İstikrar Komitesi, Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında dün toplandı. Toplantıda fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkileri değerlendirildi.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:12
Finansal İstikrar Komitesi, Şimşek başkanlığında toplandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdiği kaydedildi.

Türkiye ve küresel ekonomik görünümün ele alındığı toplantıda, ülkenin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.

Büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir. Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."


Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı

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