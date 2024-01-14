Fırıncılar ekmeğe zam yaptı! Belediye devreye girdi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:18

Güncelleme: 14.01.2024 - 17:18

220 gramın ekmeğin 7 TL’den satıldığı ilçede fırıncı esnafı aldığı kararla fiyatı 10 TL’ye yükseltti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Serkan Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini’ duyurarak fahiş fiyat artışına karşı harekete geçeceklerini ifade etti.

Ardından belediyeye ait fırında üretim kapasitesi arttırılarak ekmeğin 5 TL’den satılacağı duyuruldu.

Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurdu.

Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle yurttaşlardan büyük destek gördü.