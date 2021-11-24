Fırıncılar isyanda: 'Üretirken zarar ederek batıyoruz'
Son 6 ayda ekmeklik una gelen yüzde doksan zam sonunda fırıncılar kepenk kapatma noktasına geldi. Yenişehir Fırıncılar ve Unlu Mamûl İmalatçıları Derneği Başkanı Mehmet Demira, "Fırıncılar üretimlerini azaltmalarına rağmen ayakta duramıyor. Elektrik, doğalgaz, maya ve diğer zamları hesaba katmadık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.
Sürekli artan un fiyatlar ve diğer girdiler karşısında üreterek zarar eden fırıncılar ne yapacaklarını şaşırdı.
Yenişehir Fırıncılar ve Unlu Mamûl İmalatçıları Derneği Başkanı Mehmet Demira, “Dünya genelinde son 20 yıldır unun en pahalı dönemi yaşanıyor. Ülkemizde bu Haziran ayında 135 liraya aldığımız ekmeklik un bugün itibariıyla 260 lira oldu. Ortalama yüzde doksanın üzerinde zam geldi. Para kazanmayı bıraktık sürekli zarar ediyoruz. Şu ânda ekmeğin kilosu Yenişehir’de 6 lira 66 kuruşa satılırken, Bursa’da ve diğer yerlerde kilosunu 10 liradan satan fırıncılar, kilo fiyatının 12,5 lira olmasını talep ediyor. Bizde 300 gram ekmek 2 lira iken, diğer yerlerde 200 ila 230 gram ekmek 2 liradan satılıyor. Fırıncılar üretimlerini azaltmalarına rağmen ayakta duramıyor. Elektrik, doğalgaz, maya ve diğer zamları hesaba katmadık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.
"ÜRETEREK BATIYORUZ"
Başkan Demira, “Şu ânda ilçede iki fırıncı servisleri kaldırdı. Tezgâhından asgari üreterek satış yapıyorlar. Sürekli zam gelen diğer ürünler karşısında vatandaşlarımız da, bizler de bunaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Üretirken zarar ederek batıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.
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