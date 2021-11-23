Ekrem İmamoğlu'ndan 'ekmek zammı' ve 'sabit saat uygulaması' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulaması tartışmalarına ilişkin, "Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" dedi. İmamoğlu, ekmek fiyatlarının 3-4 lirayı bulabileceğine ilişkinse, "Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 01:26
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ekmek zammı' ve 'sabit saat uygulaması' açıklaması
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Bazı fırınların 3-4 TL fiyat aralığında ekmek satacakları iddiası tartışma konusu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

"Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil!" diyen İmamoğlu, "Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok" ifadesini kullandı.

"KALDIRILINA KADAR GÜNDEM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İmamoğlu, sabit saat uygulaması hakkında da paylaşımda bulundu.

"Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim" diye yazan İmamoğlu, "Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.


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