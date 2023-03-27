First Citizens, Silicon Valley Bank'ı satın almayı kabul etti

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:18

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:18

Yeni bir bankacılık krizinin başlangıcı olarak gösterilen Silicon Valley Bank'ın iflası sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

First Citizens BancShares Inc yetkilileri yaptığı açıklamada, Silicon Valley Bank'ın mevduat ve kredilerinin yanı sıra Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) bazı diğer varlıkları satın alacağını söyledi.

First Citizens yetkileri, işlemin sağlam finansal konumunu koruyacak şekilde yapılandırıldığını ve birleşik şirketin çeşitli kredi portföyü ve mevduat tabanıyla dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Anlaşmaya göre, First–Citizens Bank & Trust Company birimi, 110 milyar dolarlık SVB varlıklarını, 56 milyar dolarlık mevduatı ve 72 milyar dolarlık kredileri üstlenecek.

Anlaşma sonrası yapılan açıklamada, "İhtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı, müşterileri ve hissedarları tüm ekonomik döngüler ve piyasa koşullarında korumaya devam edecektir" denildi.

VARLIKLARINI DEVRALACAK

FDIC, SVB'nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlıklarının satın alınmasının 16.5 milyar dolarlık bir indirim yapıldığını açıkladı.

FDIC, Silicon Valley Bank'ın başarısızlığının Mevduat Sigorta Fonu'na (DIF) maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Kesin maliyet, FDIC kayyımlığı sonlandırdığında belirlenecek.

Düzenleyici, SVB'den alınan yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymetler ve diğer varlıkların tasarruf için kayyumda kalacağını da vurguladı.

Bugünden itibaren SVB'nin 17 eski şubesi, First Citizens Bank'ın bir bölümü olan Silicon Valley Bank olarak faaliyet göstermeye başlayacak.

First Citizens'ın yaklaşık 109 milyar dolarlık varlığı ve 89,4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor.