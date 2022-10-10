Fırtına, balık tezgahlarını vurdu
Karadeniz’de bir haftadır devam eden fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamayınca, tezgahlarda palamut fiyatı arttı.
Karadenizin genelinde etkili olan fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durum ise tezgahlara yansıdı. Balıkçıların limanda beklemesi ve fırtına sebebiyle denize açılamaması, tezgahlarda balık fiyatlarını yükseltti. 50 TL’den satılan palamut 70 TL’ye çıktı.
Akçakoca’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Erdal Gökçe, “Havanın esmesinden dolayı balık fiyatlarından artış oldu. İnşallah havanın açmasıyla fiyatlar yeniden inecek. 50 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Daha önce ise 40 TL ile 50 TL arasındaydı. Ufak palamutlar ise 25 TL ile 35 TL arasındaydı. Bu fırtına sonrasında hamsinin çıkmasını da bekliyoruz. Hamsi bu aralar azdı. Bizim tezgahlarımıza da İstanbul Boğazı’ndan geliyordu. Havaların soğuması ile birlikte bekliyoruz” dedi.
Tezgahlarda fırtınanın dinmesiyle birlikte palamut fiyatlarının tekrar inmesi bekleniyor.
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