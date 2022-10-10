Balık bolluğuna rağmen fiyatlar düzelmiyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Yeni balık avı sezonunda palamut bolluğunda geçen yıla göre 10 kata varan artış yaşanıyor, lüfer ve hamsinin de artması bekleniyor. Ancak maliyetler nedeniyle fiyatlar yüksek.

Sektör temsilcileri, 1 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 40 günün geride kaldığı balık avı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Metin Akçay, bu sezonda çok yoğun bir palamutla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, geçen yıla göre 10 kata varan artış yaşandığını kaydetti.

Palamudun bir göç balığı olduğunu aktaran Akçay, "Bizim avladığımız balıkların yüzde 80'i göç balığı. Palamut da bunlardan bir tanesi. Palamut normalde Karadeniz'den başlar, Akdeniz'e açılır ve okyanuslara kadar gider. Her yıl aynı şekilde geri de dönmez. Bu yıl dönüş dönemine denk geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Akçay, palamutta geçen yıla göre 10 kat fazla olmasına rağmen fiyatların geçen yılla aynı olduğunu söyledi. Akçay "1-1,2 kilogram gelen palamutlar 40-50 TL, 500-600 gram gelenler ise 20-30 TL arasında satılıyor" dedi.

'HAMSİ VE LÜFERDE DE BOLLUK BEKLİYORUZ'

Metin Akçay, şu anda en çok palamut çıktığını, Marmara Denizi'nde yoğun ve bol hamsi bulunduğunu ancak henüz istenilen büyüklüğe gelmediğini söyledi.

Lüfer balığının ekim sonu gibi çıkmasını beklediklerini aktaran Akçay, "Lüferin daha 15-20 gün vakti var. Hamsinin de hemen hemen o civarda... Bu ay sonu ve kasım gibi palamuttaki gibi hamsi ve lüferde de bolluk bekliyoruz. Bollukla birlikte bu iki balıkta da fiyatlar geriye gelecektir." dedi.