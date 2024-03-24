Fitch, İngiltere’nin not görünümünü revize etti

Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi. Konuya ilişkin açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:38
Fitch, İngiltere’nin not görünümünü revize etti
Abone Ol google-news

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

"RİSKLER AZALDI"

Fitch'in Ekim 2022'de ülkenin not görünümünü "negatif" olarak revize etmesinden bu yana ekonomik politika risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2025'in sonundan itibaren genel olarak istikrarlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak belirgin şekilde yavaşladığı, ancak çekirdek ve hizmet enflasyonunun nispeten yüksek kalmaya devam ettiği ve bunun da kısmen hala sıkı olan iş gücü piyasasının yansıması olduğu aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, devam eden hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışı nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimine başlama zamanlaması konusunda temkinli davranmasının ve faiz oranlarının kademeli olarak 2024 sonunda yüzde 4,5'e ve 2025 sonunda yüzde 3,5'e düşürülmesinin beklendiği ifade edildi.

Ülke ekonomisinin büyüme oranının ise 2023'te önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 0,1'e gerilediği belirtilen açıklamada, ekonomide bu yıl da neredeyse durgunluk yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme oranının 2025'te ise yüzde 1,7'ye çıkacağının tahmin edildiği anlatıldı.


ingiltere haberleri Fitch Ratings haberleri

İlgili Haberler

Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini paylaştı

Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini paylaştı
Bakan Mehmet Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum

Bakan Mehmet Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararına ilk yorum
İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: 'Önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız...'

Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: 'Önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız...'
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması

Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
Antalya’da denizde ceset bulundu!

Antalya’da denizde ceset bulundu!