Fitch Ratings, İzmir'in kredi notunu AAA olarak açıkladı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:47

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi.

Fitch Ratings'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Tunç Soyer, ekonomik krize rağmen alınan notun yüksekliğine vurgu yaptı.

Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Fitch Ratings belediyemizin ulusal kredi notunu bir kez daha en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız. Güçlü ve güvenilir mali yapımızla devasa yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."