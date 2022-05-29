Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’den seçim hazırlığı vurgusu

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Van’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuştu. Belediyelerinin her gün hukuksuz soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Torun, “Siyasi iktidar, özellikle son dönemde seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için algı operasyonlarına başlamıştır. Suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Baskıların onları yıldırmayacağını söyleyen Torun, “Ne yaparsa yapsınlar, belediyelerimizin vatandaşa hizmetine mani olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar” diye konuştu. Ankara İl Örgütü’nün toplantısında partililerin yaptığı gibi Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanlığı çağrısında bulunan Torun, “Ülkemiz için bir yola çıktınız. Beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Ülkesini terk edip kaçmaya niyet eden bir iktidar varsa, ‘Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız’ diyen bir lider var. Çankaya sizi bekliyor Genel Başkanım” dedi.

Önerileri paylaştılar

Torun’un konuşması sonrası kapalı oturuma geçen belediye başkanlarına CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitinginde yaptığı “Bize katılın” çağrısı dağıtıldı. Kapalı oturumda CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Seyit Torun, genel merkezin genel seçime hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Parti kurmayları, ayrıca genel seçim sürecinde belediyelerin rolüne ilişkin bir sunum yaptı. Bunun ardından başkanların seçimle ilgili fikirleri alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de kapalı oturumda yaptıkları sunumlarda “seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini paylaştıkları” öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üç başkan sunumlarında “Görevimiz, bize verilen desteği genel seçimlere taşımak” vurgusunu yaptı.