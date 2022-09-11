Fitch Ratings, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bankalarına ilişkin webinar

11 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Fitch Ratings bankalara ilişkin webinar düzenleyecek.

Fitch'in düzenleyeceği webinarın konusu "Yüksek Emtia Fiyatlarının, Enflasyonun ve Artan Faiz Oranlarının Etkisi" olarak belirlendi.



Foreks'in aktardığına göre, 21 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek webinar, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Webinar'a konuşmacı olarak Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Bankaları sorumlusu James Watson, Fitch Ratings'in Türk Bankaları Başkanı Lindsey Liddell, Fitch Ratings Orta Doğu Bankaları Başkanı Redmond Ramsdale ve Fitch Ratings'in Sahra Altı Afrika bankaları sorumlusu Mahin Dissanayake katılacaklar.