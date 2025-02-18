Fitch Ratings'ten Türk bankalarına kritik uyarı: Enflasyon riski sürüyor!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:06

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:06

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörüyle ilgili yeni değerlendirmesinde, faaliyet ortamı skorunun Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrarındaki gelişmelere bağlı olarak artabileceğini belirtti. Ancak, yüksek enflasyon, kredi büyüme sınırlamaları ve dolarizasyon oranı gibi faktörler sektördeki riskleri sürdürmeye devam ediyor.

Fitch, Türk bankalarına yönelik faaliyet ortamı skorunu Eylül 2024'te 'B+’/pozitif olarak revize etti. Manşet enflasyonun düşüşü ve dış kırılganlıkların azalması, not üzerindeki pozitif beklentiyi artıran başlıca faktörler arasında sayılmakta.

YÜKSEK ENFLASYON BANKALARI KISITLIYOR

Yüksek enflasyon, sektörün dolarizasyon oranı ve kredi büyüme sınırlamaları bankaların faaliyet yeteneklerini kısıtlamaya devam ediyor. Bununla birlikte, düzenleyici önlemlerin hafiflemesi ve ekonomi politikalarında normalleşme, Fitch'in banka faaliyet ortamı skorunu ülke notu ile uyumlu hale getirebilir.

Fitch, faiz oranlarındaki düşüş ile banka kârlılığının iyileşebileceğini öngörüyor. Ancak, bankaların mevcut durumda yüksek zorunlu karşılık oranları ve kredi büyüme sınırları nedeniyle marj baskısı altında olduğu belirtiliyor. Faizlerdeki gevşeme ise bu baskıyı hafifletebilir. Öte yandan, enflasyonist baskılar işletme giderleri üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor.

Aktif kalitesi açısından, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve uzun kredi vadeleri takipteki kredi girişlerini artırabilir. Ancak Türk bankaları sağlam karşılıkları ve kârlılıklarıyla bu durumu yönetebileceğini belirtiyor. Bankaların sermaye tamponlarının yeterli olduğu, ancak ekonomik belirsizliklerin ve politika değişkenliklerinin risk oluşturduğu vurgulandı.