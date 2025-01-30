Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...
Ulusal Taşıt Tanımlama Sistemi (UTTS) için başvurular ne zaman sona eriyor? 31 Ocak 2025'e kadar yapılmayan kayıtlar ne gibi cezalar doğuruyor? İşte ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her yıl milyarlarca liralık vergi kaybına yol açan akaryakıt sektöründeki usulsüzlük ve kayıtsızlıkla mücadele için UTT sistemini devreye aldıklarını belirtmişti.
Geçtiğimiz yıl duyurulan uygulama, bazı sorunlar nedeniyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ancak bu tarihe kadar kaydını yapmayan araç sahiplerine ceza uygulanacak.
UTTS kapsamına alınan 8 milyon araçtan yalnızca 2 milyonunun kaydını tamamladığı bildirildi.
ÖDEMEYENE BÜYÜK CEZALAR YOLDA!
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru tarihinin 31 Ocak'a kadar olduğunu ve bu tarihe kadar kaydını yapmayan taşıt sahiplerinin 7 bin ile 28 bin TL arasında ceza ödeyeceğini duyurdu.
Ayrıca, akaryakıt istasyonları da 31 Ocak'a kadar gerekli düzenlemeleri tamamlamazlarsa, her tespit için 280 bin TL ceza ödeyecek.
UTT geçiş sürecinde, araç sahiplerinin 31 Ocak'a kadar kayıtlarını tamamlamaları, cezalarla karşılaşmamak için büyük önem taşıyor.
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