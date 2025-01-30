Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

Ulusal Taşıt Tanımlama Sistemi (UTTS) için başvurular ne zaman sona eriyor? 31 Ocak 2025'e kadar yapılmayan kayıtlar ne gibi cezalar doğuruyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2025 Perşembe, 12:16
Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her yıl milyarlarca liralık vergi kaybına yol açan akaryakıt sektöründeki usulsüzlük ve kayıtsızlıkla mücadele için UTT sistemini devreye aldıklarını belirtmişti. 

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

Geçtiğimiz yıl duyurulan uygulama, bazı sorunlar nedeniyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ancak bu tarihe kadar kaydını yapmayan araç sahiplerine ceza uygulanacak.

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

UTTS kapsamına alınan 8 milyon araçtan yalnızca 2 milyonunun kaydını tamamladığı bildirildi. 

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

ÖDEMEYENE BÜYÜK CEZALAR YOLDA!

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru tarihinin 31 Ocak'a kadar olduğunu ve bu tarihe kadar kaydını yapmayan taşıt sahiplerinin 7 bin ile 28 bin TL arasında ceza ödeyeceğini duyurdu.

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

Ayrıca, akaryakıt istasyonları da 31 Ocak'a kadar gerekli düzenlemeleri tamamlamazlarsa, her tespit için 280 bin TL ceza ödeyecek. 

Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

UTT geçiş sürecinde, araç sahiplerinin 31 Ocak'a kadar kayıtlarını tamamlamaları, cezalarla karşılaşmamak için büyük önem taşıyor.

UTTS Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ceza

En Çok Okunan Haberler