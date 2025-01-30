Sürücüler dikkat: Ödemeyene 28 bin TL'lik ceza yolda! Son gün yaklaşıyor...

ÖDEMEYENE BÜYÜK CEZALAR YOLDA!

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru tarihinin 31 Ocak'a kadar olduğunu ve bu tarihe kadar kaydını yapmayan taşıt sahiplerinin 7 bin ile 28 bin TL arasında ceza ödeyeceğini duyurdu.