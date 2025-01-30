Bakanlık markaları ifşa etti: Bakın tereyağı diye ne yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni tereyağı markalarını ekledi. Denetimlerde, bazı ürünlerin tereyağı yerine farklı içeriklerle satıldığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak'ta yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi. Listede birçok tereyağı markasının yer alması dikkat çekti.
Bakanlığın yaptığı denetimlerde, bazı markaların tereyağı adı altında farklı içeriklerle ürün sattığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde yurttaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin sonucunda, söz konusu ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen markalar bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.
İşte o markalar:
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #taklit #Tereyağı
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