Erdoğan’ın mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı
AKP'li CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarından yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında Konya'da düzenlediği miting öncesi hareketli anlar yaşandı.
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da düzenlediği mitinge giden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının miting başlamadan gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların yaklaşık 50 kişi olduğu belirtiliyor.
Bektaş, olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Konya Staj Ve Çıraklık Mağdurları Dernek Başkanı İmdat Yüğrük ve beraberindeki 50 civarındaStaj ve Çıraklık mağduru Cumhurbaşkanı’nın Konya mitinginde gözaltına alındılar. Emeklilikte staj ve çıraklık başlangıçlarının esas olmasını isteyen ve sadece bu taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmek isteyen mağdurlar gözaltına alınarak ikinci kez mağdur edildiler.
Siyasetçilere durumlarını iletmek gibi en basit taleplerin dahi gözaltı ile sonuçlandığı bir ülkeye dönüştük. İktidar anayasal hakları çiğneme noktasında iyice kayıtsız ve kural tanımaz bir noktaya geldi. Eleştiri ve protesto bir yana vatandaşın taleplerini iletmesi dahi suç haline geldi. İşte AKP’nin Türkiye yüzyılı…"
Konya Staj Ve Çıraklık Mağdurları Dernek Başkanı İmdat Yüğrük ve beraberindeki 50 civarında Staj ve Çıraklık mağduru Cumhurbaşkanı’nın Konya mitinginde gözaltına alındılar. Emeklilikte staj ve çıraklık başlangıçlarının esas olmasını isteyen ve sadece bu taleplerini Sayın… pic.twitter.com/0f2p7niWZG— Av.Barış Bektaş (@bektasbaris) March 17, 2024
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