Fiyat etiketlerinin düşmemesine ilişkin AKP'den açıklama geldi: ''Hemen olur mu, biraz sabredin'

26 Aralık 2021 Pazar, 10:44

Doların birkaç günde önce 18 TL’yi aşarak rekor kırması ve sonrasında yeni açıklanan “gizli faiz artışı” politikasıyla 13 TL’ye gerilemesi, enflasyonun altında ezilen halkın “artan fiyatlar neden inmiyor” sorusunu daha fazla sormasına neden oluyor.

Sosyal medyada birçok tüketici fiyatların düşürülmesi için kampanyalar düzenlerken, reel sektörün temsilcileri ise enflasyona atıfla maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını hatırlatıyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde, "Geçtiğimiz hafta Meclis’te en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. HDP milletvekili Garo Paylan, enflasyondaki soruna dikkat çeken konuşmasında yanlış ekonomi politikalarına işaret etti. Etiketlerde düşüş olmadığına dikkat çeken Paylan Ocak ayında da Türkiye’yi yüksek bir enflasyon oranının beklediği uyarısında bulundu. Paylan’a yerinden yanıt veren AKP milletvekili Vedat Demiröz, “Ya, bir gün iki günde olur mu? Biraz sabredin, bir iki ay bakın” diye seslendi" ifadesi kullanıldı.



