Fiyatı cep yakıyor: Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:41

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:41

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasa şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 2025 yılı nisan ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla zamlanan ve en fazla düşen ürünleri oranlarıyla birlikte kamuoyuna duyurdu.

Bir önceki aya kıyasla endekste yer alan 336 ana ürünün 216’sında fiyat artışı yaşanırken, 46 ürünün fiyatında ise gerileme kaydedildi.

Kurumun açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"2025 Nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan Limon yüzde 43,97 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatı yükselen diğer bazı ürünler şu şekilde sıralandı:

Eğlence ve Kültür; Ücretli Dijital Abonelikler yüzde 41,95

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Çanta yüzde 36,49

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Pardösü yüzde 29,32

Giyim ve Ayakkabı; Kadın İç Çamaşır yüzde 28,00

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Elbise yüzde 26,37

Konut; Elektrik Faturası yüzde 25,36

Giyim ve Ayakkabı; Erkek Tişört yüzde 25,29

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Ayakkabı yüzde 23,99

Giyim ve Ayakkabı; Erkek Gömlek yüzde 21,78

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Gömlek/Bluz yüzde 21,55

Giyim ve Ayakkabı; Kadın Pantolon yüzde 18,17

Haberleşme; Cep Telefonu Kontör Ücreti yüzde 16,99

Giyim ve Ayakkabı; Kız Çocuk Elbise yüzde 13,99

Gıda ve Alkolsüz İçecek; Simit yüzde 13,37

Eğlence ve Kültür; Sinema-Tiyatro Bilet Ücreti yüzde 12,93 olmuştur."

FİYATI EN FAZLA GERİLEYEN ÜRÜN BELLİ OLDU

2025 nisan ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Patlıcan, yüzde 41,15 oranında düşüş göstererek fiyatı en çok azalan ürün olarak belirlendi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler ise şöyle sıralandı: