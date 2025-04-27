Spotify'ın da abonelik ücretlerine zam yapması bekleniyor

Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:12

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:12

Şirketin haziran ayında Avrupa ve bazı Amerika ülkelerinde abonelik ücretlerini arttıracağı iddia edildi.

Financial Times'ın aktardığına göre haziran ayı geldiğinde Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde abonelik ücretleri 1 Euro arttırılacak.

ABD'nin ise bu zamdan etkilenmeyeceği konuşuluyor. Spotify, Hollanda ve Lüksemburg gibi bazı ülkelerde fiyatları arttırmaya başlamıştı.

Spotify, Türkiye'de en son şubat ayında abonelik ücretlerini artırmıştı. En uygun abonelik 39,99 TL'den 59,99 TL'ye çıkmıştı.