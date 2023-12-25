Fiyatı et ile yarışıyor! Kilosu 500 lirayı buldu

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane bu yıl fiyatı ile el yakıyor. Malatya'da sokak tezgahlarında közde pişirilen kestane kebabının kilosu 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunuluyor.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:06
Fiyatı et ile yarışıyor! Kilosu 500 lirayı buldu
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Çiğ kestanenin fiyatı ciddi oranda artınca közde pişirilen kestane kebabının kilosu da 400 lira ile 500 TL seviyelerinde satılıyor. 

Kışla Caddesi’nde kestane satan Cumalı Akkoyun, “Kestaneyi sıcak ve soğuk havalar etkiledi. Bizde 400 TL’den satıyoruz ama bazı esnaf arkadaşlarımız ise kilosunu 500 TL’den satıyor” dedi. 

Deprem sonrası kestane satışı yapan birçok esnafın başka şehirlere gittiğini de söyleyen Akkoyun, yurttaşların az da olsa kestane almayı tercih ettiğini de söyledi. 

Yurttaşlar ise et fiyatını geçen kestaneyi bütçelerine uygun olarak az da olsa aldıklarını söylediler.


Kestane et

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