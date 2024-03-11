Bayat ekmekleri değerlendirin: 10 dakikada pizza tarifi!
Mutfaktaki bayat ekmekleri kullanmanın en lezzetli yolu bir pizza yapımıyla ortaya çıkar! Eğer bayat ekmekleri yaratıcı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız, bayat ekmek pizzanın tam zamanı. Bu pratik ve ekonomik tarifle, evinizdeki basit malzemelerle nefis bir pizza hazırlamak artık çok kolay...
Bayat ekmek dilimlerini bir zenginlik haline getirerek ve üzerine sevdiğiniz malzemeleri ekleyerek kendi damak zevkinize uygun bir pizza yaratmanın keyfini çıkarın. İşte 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bayat ekmeklerinizi lezzet şölenine dönüştürecek eşsiz pizza tarifi...
MALZEMELER
Bayat ekmek dilimleri
1 su bardağı domates sosu
salça
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
İsteğe bağlı malzemeler: dilimlenmiş siyah zeytin, doğranmış yeşil biber, mantar, hindi füme, sucuk, mısır...
YAPILIŞI
Fırını 200°C'ye ısıtılır.
Bayat ekmek dilimleri fırın tepsisine yerleştirilir. Eğer dilimler kalın ise biraz üzerlerine su serpiştirerek yumuşamalarını sağlanabilir.
Pizza sosunu; salça, domates sosu ve kekik karışımın bir miktar ocakta ısıtılması ile hazırlanır. Bu sos her dilimin üzerine sürülür.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir.
İsteğe bağlı olarak dilimlenmiş siyah zeytin, doğranmış yeşil biber, mantar, hindi füme, sucuk, mısır gibi malzemeler eklenir.
Tepsi önceden ısıtılmış fırına verilir ve peynir eriyene kadar pişirilir.
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