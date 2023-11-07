Fiyatlar değişecek: Sigortaya büyük zam geliyor
Yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor. Poliçeler yüksek oranda artarken, deprem nedeniyle oluşan maliyet artışı sonrası yeni yılda çok daha yüksek oranda bir zam geleceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 100 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bunun 5 milyar dolarını reasürans şirketleri üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2-3 kat artırmaya hazırlanıyorlar.
NTV'nin haberine göre, şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve işyeri sigortalarında olacak.
TRAFİK SİGORTALARI ARTACAK MI?
Trafik sigortasında ise devlet üst sınır uyguluyor. Bu nedenle şu an için artış öngörülmeyen tek alan trafik sigortası. Şirketler bu nedenle ciddi oranlarda zarara uğradıklarını söylüyor. Oradaki zararın da diğer poliçelere ek zam olarak yansıyabileceği uyarısı yapılıyor.
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