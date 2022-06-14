Fiyatlar uçtu böyle oldu: Pamukkale Turizm ve Ziraat Bankası'ndan 'taksit fırsatı' dönemi

Enflasyonla birlikte hayat pahalılığı yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Art arda gelen zamlar akaryakıt sektörünü de vururken Pamukkale Turizm de yolcu biletlerinde taksit seçeneğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 17:55
Fiyatlar uçtu böyle oldu: Pamukkale Turizm ve Ziraat Bankası'ndan 'taksit fırsatı' dönemi
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Yurttaşlar her gün zam haberlerine uyanırken yüksek zamların ardından ulaşım sektörü de zamlı fiyatlarını duyurmaya başladı. 

Son olarak YHT bilet fiyatlarına yüzde 30 zam gelirken otobüs firmaları da 'taksit fırsatını' duyurmaya başladı.

Zamlanan yolcu biletlerinden sonra ilk taksit seçeneğini Pamukkale Turizm duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pamukkale, mobil uygulamaya özel Ziraat Bankası kredi kartlarına 2 taksit 'fırsatı'nı açıkladı.


Pamukkale Turizm Taksit Yolcu Bileti Ziraat Bankası
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