Fiyatlar uçtu böyle oldu: Pamukkale Turizm ve Ziraat Bankası'ndan 'taksit fırsatı' dönemi
Enflasyonla birlikte hayat pahalılığı yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Art arda gelen zamlar akaryakıt sektörünü de vururken Pamukkale Turizm de yolcu biletlerinde taksit seçeneğini duyurdu.
Yurttaşlar her gün zam haberlerine uyanırken yüksek zamların ardından ulaşım sektörü de zamlı fiyatlarını duyurmaya başladı.
Son olarak YHT bilet fiyatlarına yüzde 30 zam gelirken otobüs firmaları da 'taksit fırsatını' duyurmaya başladı.
Zamlanan yolcu biletlerinden sonra ilk taksit seçeneğini Pamukkale Turizm duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pamukkale, mobil uygulamaya özel Ziraat Bankası kredi kartlarına 2 taksit 'fırsatı'nı açıkladı.
Mobil uygulamamıza özel Ziraat Bankası kredi kartlarına 2 taksit fırsatı!— Pamukkale Turizm (@Pamukkale) June 9, 2022
Mobil uygulamamızı hemen indirmek için: https://t.co/uDlImNnq42 pic.twitter.com/xkVGw4sLZo
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