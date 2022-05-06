Ziraat Bankası’nın eski yöneticisi açıkladı: İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından enflasyonun 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 45 artacağını dile getirdi.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı.
2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.
"MİNUMUM 6500 TL OLMALIDIR"
Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabın TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.
"İlk 4 aylık TÜİK ! enflasyonu yüzde 31.71 mayıs ve haziran aylık enflasyonu yüzde 5 bile gerçekleşse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 45 civarında olacak" diyen Babuşcu, şöyle devam etti:
"Bu durumda asgari ücrete 1 Temmuz'da ayarlama yapılarak yüzde 45 artış yapılmalıdır. Asgari ücret 1 Temmuz'da minumum 6500 TL olmalıdır"
İlk 4 aylık TÜİK ! enflasyonu % 31.71 Mayıs ve Haziran aylık enflasyonu % 5 bile gerçekleşse ilk 6 aylık enflasyon % 45 civarında olacak.— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) May 6, 2022
Bu durumda asgari ücrete 1 Temmuz'da ayarlama yapılarak % 45 artış yapılmalıdır.
ASGARİ ÜCRET 1 Temmuz'da minumum 6500 TL olmalıdır.
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