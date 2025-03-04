Fiyatlar zamlandı alışveriş tercihi yurtdışına kaydı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:14

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:14

Yurtdışında yapılan vergisiz alışveriş hacmi son iki yılda hızla artarak 800 milyon Euro’ya ulaştı ve yabancıların Türkiye’deki harcamalarıyla eşitlendi. Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Seyhun, yaz aylarından itibaren Türklerin işlem hacminin yabancıları aylık bazda geride bırakmaya başladığını belirtti.

TURİST HARCAMALARI GERİLEDİ

Döviz kuru hareketleri ve enflasyonist baskı nedeniyle Türkiye ile yurtdışı arasındaki fiyat farkı yüzde 20’yi aşarken, bu durum alışveriş tercihlerine de yansıdı. Türk tüketiciler yurtdışında alışveriş yapmayı daha cazip bulurken, yabancıların Türkiye’ye ilgisi azaldı. 2024’te Türklerin yurtdışında gerçekleştirdiği vergisiz alışveriş hacmi yüzde 41 artarken, yabancıların Türkiye’deki alışveriş hacmi yüzde 11 geriledi.

Global Blue verilerine göre, Türkiye’de alışveriş yapan yabancıların sayısı yüzde 31 azalırken, işlem adedi yüzde 36 düşüş gösterdi. Özellikle Ortadoğu ve Rusya’dan gelen turistlerin harcamalarında belirgin bir gerileme yaşandı. Seyhun, 2024’te Türkiye’deki alışveriş hacminin yabancı ve yerli tüketiciler arasında ilk kez eşitlendiğini ifade etti.

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Türkiye’deki fiyatların döviz bazında yüzde 20 daha pahalı hale gelmesi, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Seyhun, yüksek kira, ithalat vergileri ve işletme maliyetlerinin fiyatları artırdığını belirterek, yurtdışındaki birçok ülkenin daha cazip hale geldiğini söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yabancıların Türkiye’de yaptığı harcamaların toplam alışveriş içindeki payı 2022’de yüzde 6,9 iken, 2023’te yüzde 5,2’ye, 2024’te ise yüzde 3,4’e düştü. Aynı dönemde Türklerin yurtdışında kredi kartı ile yaptığı harcamalar ise 84 milyar TL’den 417 milyar TL’ye çıktı. Online alışverişte de benzer bir eğilim gözlemlenirken, Türkiye geçen yıl online işlemlerde 59 milyar TL açık verdi.