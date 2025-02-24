Rize'de film gibi anlar: Market alışverişine kayakla gitti

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:14

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:18

Kentte hafta sonu tatili için Ortapazar köyüne giden Yasin Çapoğlu, yoğun kar yağışıyla karşılaştı.

Arazi aracıyla ulaştığı köyünden farklı bir deneyim yaşamak isteyen Çapoğlu, aracından kayak takımlarını çıkarıp, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki markete kayak yaparak gitmeye karar verdi.

KAMERAYA YANSIDI

Kayak takımlarını giyip kendini yamaçtan bırakan Yasin Çapoğlu’nun bu anları, yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi odağı oldu.

'KEYİFLİ BİR ANIYA DÖNÜŞTÜ'

Farklı bir deneyim yaşadığını dile getiren Çapoğlu, “Hafta sonu havanın güzel olacağını duyunca köyümüze gitmeye karar verdik. Gittiğimizde yoğun bir kar yağışıyla karşılaştık. Evde ufak tefek eksikler vardı ancak alışverişe araçla gitmek yerine kayak takımlarımızı da yanımıza alarak farklı bir deneyim yaşamak istedik. Kayaklarla yüksek bir noktadan aşağı doğru kayarak markete ulaşmaya çalıştık. O anı gören yoldan geçen arkadaşlar da bize eşlik ederek güzel bir video çektiler. Tamamen tesadüf eseri gelişen bu olay, bizim için keyifli bir anıya dönüştü” diye konuştu.