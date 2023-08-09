Uçak biletleri tavan fiyatı ne kadar? Uçak bileti tavan fiyatları yükseldi mi?
Toplu taşıma ve taksiye zam gelmesinin ardından yurttaşlar gözünü uçağa çevirdi. Uçak biletlerinin tavan fiyatını merak edenler internette aramalara başladı. Peki, uçak biletleri tavan fiyatı ne kadar? Uçak bileti tavan fiyatları yükseldi mi?
Tatile çıkacak yurttaşlar uçak biletlerinin tavan fiyatını merak ediyor. Toplu taşımadan sonra uçak biletleri fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor. Peki, uçak biletleri tavan fiyatı ne kadar? Uçak bileti tavan fiyatları yükseldi mi? İşte uçak biletlerinin tavan fiyatı...
UÇAK BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT NE KADAR?
Yurt içi biletlerde tavan fiyatlarda artış yapıldı. Buna göre, uçağın yüzde 85'ine tekabül eden biletler azami 1.650 TL'ye satılabilecek, geri kalan yüzde 15'lik koltuklarda tavan fiyat 2 bin 500 TL olacak.
2022 YILINDA UÇAK BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT NE KADARDI?
Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.
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