Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı

Adana'da zincir marketlerde kasap sucuğunun fiyatı markasına göre bin liraya ulaşırken kasaplarda ise 400-450 liraya satılıyor.

Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:16
Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
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Adana'da zincir marketlerde kasap sucuğunun fiyatı markasına göre bin liraya ulaşırken, kasaplarda ise 400-450 liraya satılıyor.

Sucukta fiyat makası her geçen gün açılıyor. Isıl işlem görmüş hazır sucuklara nazaran daha çok ilgi gösterilen kasap sucuğunun fiyatı kasaplarda 400-450 lirayken, marketlerde markasına göre bin liraya ulaştı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz dana etinin 350-400 liraya satıldığını belirterek, iyi kalitede, güvenilir kasap sucuğun fiyatının ise maksimum 450 TL olduğunu söyledi.

Bu rakamın altındaki sucuklarda tavuk eti, boya, taşlık gibi hileli malzemeler bulunabileceğine dikkat çeken Yağmur, serbest piyasa ekonomisi nedeniyle de fiyatlarda üst sınır bulunmadığını söyledi.

KASAPLAR ODASI BAŞKANI UYARDI

Markalı ürünler ile bu ürünlerin satıldığı marketlerin işletme maliyeti, nakliye, işçilik gibi fiyatı yükselten unsurların olduğunu göz önünde bulundurduklarını belirten Yağmur, bunlara rağmen yine de makasın bu kadar yüksek olmaması gerektiğini savundu.

Kasap sucuğunun en güvenilir şekilde kasaplardan alınabileceğine dikkat eken Yağmur, “Tüketicilerimiz etini, yağ ve baharat oranını belirleyip kasaplarda kendi gözleri önünde hazırlatıp, sucuğunu afiyetle tüketebilir.

Kasabın en büyük denetçisi halktır. Kasap sucuğunun ortalama fiyatı 400-450 lira. Daha ucuza satanlar da var ki bunlar hileye çok açık ürünler. Baharat ağırlıklı olduğu zaman tüketen bunun ne olduğunu bile kolayca anlayamaz. Bu nedenle 100 liraya bile satan olsa zarar etmez. Yüksek fiyatlarda satışlar olduğunu da görüyoruz.

Adana’da bin liraya kasap sucuğu yoktur ama bizim 400 liraya sattığımız kemiksiz etin marketlerde 700 liraya satıldığını göz önünde bulundurursak, sucuğun yüksek fiyatlara satılmasına da şaşırmıyoruz” dedi. Kasap Seyfettin Yılmaz ise en doğal ve güvenilir sucuk fiyatının 400-450 lirayı geçmemesi gerektiğini savundu.


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