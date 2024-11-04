‘Fon kamu borçlarına gidecek’

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

İşsizlik Sigortası Fonu’nun işçiye cimri bir fon olduğunu söyleyen çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik fondaki bu dağılımı şöyle yorumladı:

“Bu fondan zaten işsiz kalan çalışanların sadece yüzde 11’i yararlanabiliyor. Yani 3 milyon işsizden yalnızca 500 bini bu hakkı kazanabiliyor. Bu maaşı hak etmek yeterince zor zaten. Önümüze koyulan projeksiyondan anlıyoruz ki hak ediş daha da zorlaştırılacak. İşsizlik Sigrotası Fonu, işçilere değil şirketlerin teşviklerine harcanıyor. İşçinin payı da artırılması gerekirken gittikçe düşüyor.”

Prof. Dr. Mustafa Durmuş ise, “2025’te işçiye daha az pay ayrılılıyor. Yani krizin faturası işsize daha az ödeme yapılmasıyla ödettiriliyor. Büyük bir ihtimalle Fon’un kaynakları, sermaye desteklerinin sürmesinin yanı sıra asıl olarak kamu borçlanmasının finansmanında kullanılacak. Çünkü Hazine seneye 3 trilyon 242 milyar liralık apara ve faiz ödemesi yapacak” dedi.