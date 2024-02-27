Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı
Oynadıkları dizilerle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da üne kavuşan oyuncuların ne kadar kazandığı açıklandı. Lüks hayatlarıyla dikkatleri çeken isimleri açıklayan Celebsrevealed.com, Türk oyuncuların servetini açıkladı. İşte, servetleriyle dudak uçuklatan en zengin 5 oyuncu...
5-SERENAY SARIKAYA
Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı. Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor.
4-HANDE ERÇEL
Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve Hakan Sabancı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Erçel'in serveti 249 milyon TL olarak açıklandı.
3-CAN YAMAN
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu üç numarada yer aldı. Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.
2-MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle üne kavuşan oyuncunun serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.
1-KIVANÇ TATLITUĞ
Son olarak Aile dizisinde ve İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Tatlıtuğ'un servetinin ise 15 milyon dolar yani 466 milyon TL olduğu belirtildi.
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