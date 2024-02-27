Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2024 Salı, 18:51
Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

Oynadıkları dizilerle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da üne kavuşan oyuncuların ne kadar kazandığı açıklandı. Lüks hayatlarıyla dikkatleri çeken isimleri açıklayan Celebsrevealed.com, Türk oyuncuların servetini açıkladı. İşte, servetleriyle dudak uçuklatan en zengin 5 oyuncu...

Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

5-SERENAY SARIKAYA

Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı. Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

4-HANDE ERÇEL

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve Hakan Sabancı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Erçel'in serveti 249 milyon TL olarak açıklandı.

Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

3-CAN YAMAN

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu  üç numarada yer aldı. Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL olarak açıklandı.

Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

2-MERYEM UZERLİ

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle üne kavuşan oyuncunun serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı: Yıldızların serveti dudak uçuklattı

1-KIVANÇ TATLITUĞ

Son olarak Aile dizisinde ve İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Tatlıtuğ'un servetinin ise 15 milyon dolar yani 466 milyon TL olduğu belirtildi.

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