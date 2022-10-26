Ford'un en çok satılan otomobili Fiesta 46 yıl sonra hurdaya çıkıyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:24

The Sun'a göre Ford, geçen 46 yıl içinde 4,8 milyon adet Fiesta marka araç sattı ve model, 11 yıl boyunca Ford'un en çok satan ürünü oldu. Ancak şirketin ani bir kararla, "Ford'un portföy DNA'sının sıfırlanması" nedeniyle aracın üretimini tamamen durduracağı öne sürüldü.

Şirketin, önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya süreceği dört yeni akülü araba ve beş minibüs ile elektrikli araçlara odaklanacağı bildirildi. İddialar, İngiltere'de yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışının 2030 yılına kadar yasaklanacağının konuşulduğu günlerde geldi.

"STRATEJİK BİR KARAR..."

Şirket içi bir kaynak The Sun'a demecinde, “Bu, yeni Ford ürünlerine yer açmak için stratejik bir karar. Fiesta, milyonlarca sürücü için sevilen bir simge ve sadık bir arkadaş oldu, ancak zevkler değişiyor ve biz kazanmak için oynuyoruz" dedi.

Ford, LADbible'a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Elektrifikasyon konusundaki çabalarımızı hızlandırıyoruz ve bu nedenle araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız."

MONDEO DA HURDAYA ÇIKTI

Ford, geçen yıl ikonik Mondeo modelini artık satmayacağını duyurmuştu. Amerikan otomobil şirketi o dönemde, Mondeo'nun popülaritesindeki gerileme için 'değişen modayı' suçlamış; spor amaçlı araçlardan gelen yoğun talep ve elektrikli otomobillere geçişin karar verme sürecinde önemli rol oynadığını belirtmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ford tamamen elektrikli binek araçlarına odaklanırken, Avrupalı ??tüketici tercihleri ??değişmeye devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

GALAXY VE S-MAX MODELLERİ

2020'de Ford'un binek araç satışlarının yüzde 39'u SUV ve crossover modelleriydi. Bu modellere yönelik talep 2019'a göre sekiz yüzde arttı.

Müşteri tercihlerindeki değişikliğin bir sonucu olarak Ford, çok talep edilen modeli Mondeo'yu Mart ayının sonunda piyasadan aşamalı olarak kaldırmaya karar verdi.

Ford'un diğer çok talep edilen modelleri Galaxy ve S-MAX, yakın zamanda piyasaya sürülen tam hibrit versiyonlarıyla üretilmeye devam edecek.