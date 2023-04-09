Ford E-Transit Courier İstanbul'da tanıtıldı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'in global lansmanını, Ford Otosan’ın İstanbul Sancaktepe'deki ar-ge merkezinde yaptı.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ''E-Transit Courier, üstün EV performansı, gelişmiş yük kapasitesi ve tam bağlantılı olması ile segmentini bir üst seviyeye taşıyor'' diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ise şunları kaydetti:

''Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ford Otosan olarak bizi her daim geleceğe taşıyacak araçları geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz.''

2024’TE ELEKTRİKLİ VERSİYON

Aktarılanlara göre E-Transit Courier, mevcut modele göre yüzde 25 daha fazla yük hacmi ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor.

Tasarım ve mühendisliğine ek olarak üretimi de Ford Otosan tarafından Romanya’daki Ford Otosan Craiova fabrikasında yapılacak olan E-Transit Courier’in 2023 yılında benzinli ve dizel versiyonları, 2024 yılında da elektrikli versiyonu satışa sunulacak.

ŞARJ ÇÖZÜMLERİ

Evde 11 kW AC’lik akım ile 5,7 saatte şarj olması hedeflenen E-Transit Courier'in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor. Ayrıca geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabiliyor.

Halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması öngörülüyor. Ayrıca E-Transit Courier halka açık şarj cihazlarını içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geliyor.

'Tak ve Şarj Et' özelliği ile E-Transit Courier’in BlueOval Şarj Ağı cihazları aracılığıyla rahat ve kolay şarj imkânı sunuyor. Şarj işlemi fişin takılması ile otomatik olarak başlıyor ve fişi çektikten sonra araç sahibine fatura ve şarj özeti gönderiliyor. İki şarj arasında daha fazla yol gidebilmesi için aracın 'Intelligent Range' özelliği daha doğru menzil hesaplaması sunmak için veriler topluyor.

YENİ TASARIM

E-Transit Courier'in tamamen yeni gövde tasarımı tüm boyutlarda daha fazla yük kapasitesi sunuyor. İlk kez iki “Euro” boyutlu paleti aynı anda taşıyabilen araç 2,9 metreküp toplam kargo hacmine sahip bulunuyor. Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi 700 kilogram (kg), azami çekme ağırlığı ise 750 kg olarak açıklandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yerleşik modemi etkinleştirdikten sonra sürücüler, ilerleyen dönemlerde Ford Pro Yazılımı aracılığıyla olası çarpışmalar ve hırsızlık olayları için gelişmiş araç güvenliği uyarılarından yararlanabilecek. Filo Çalıştırma Engelleme özelliği sayesinde, filo yöneticileri, çalışma saatleri dışında hırsızlığı veya yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla E-Transit Courier’i uzaktan etkinleştirebilecek ve devre dışı bırakabilecek.

Ford Pro, araç güvenlik uzmanı TVL ile işbirliği içinde E-Transit Courier için fabrikada takılan kilit paketleri sunuyor. Bu güvenlik paketleri araca zorla girme gibi saldırılara karşı ikincil kanca kilitlerinin aktive olması ve sürücünün iş yükünü azaltmak ve teslimatları daha hızlı yapabilmek için kayar yan kapıların otomatik kapanma ve kilitleme özelliğini de içeriyor.