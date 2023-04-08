Citroen C3 ELLE Türkiye'de satışa sunuldu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:00

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen, ELLE ile olan işbirliğine yeni C3 ELLE adındaki sınırlı özel seri ile devam ediyor.

B Segmenti Citroen C3'ün bu versiyonu, ELLE Dergisi'nin 21 Kasım 1945 tarihinde yayımlanan ilk sayısına atıfta bulunuyor.

ORTAK TUTKUDAN DOĞDU

Siyah şerit üzerine sade beyaz harflerle "1945'ten Beri Ve Sonsuza Dek" imzasını atarak dikkati çekiyor. İki Fransız marka arasındaki ortaklık, "moda", "zarafet", "rahatlık" ve "sosyal" konular üzerinden kadınlara hitap etmeye yönelik ortak bir tutkudan doğdu.

Sürdürülebilir işbirliği kapsamında üretilen sınırlı adetteki Citroen C3 ELLE'in Türkiye satış fiyatı ise 681 bin 400 TL.

Grafik imza ile taze ve yeni renk paketi Citroen C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor.

RENK SEÇENEKLERİ

Siyah ve beyaz; kum, kutup beyazı, çelik gri, platin gri veya parlak siyah olmak üzere gövde renkleriyle kombine edilebiliyor. Yeni mat gümüş mavi renk paketi ile C3'ün çekiciliği vurgulanıyor.

Airbump ekleri, ızgaradaki far ekleri ve tavan etiketinin çevresini kaplayan renkli vurgular, Citroen C3 ELLE'in yeni renkleriyle uyum sağlıyor.

Kişiselleştirme iç mekanda devam ederken, yeni mat gümüş mavi renk paketi ile uyumlu bir ambiyans elde ediliyor. İki renkli Advanced Comfort koltuklarda ana döşeme olarak açık Prusya grisi kumaş kullanılırken sırtlıkların üst kısımlarında koyu mavi-gri tonlarında rüzgâr grisi ''alcantara'' kullanılıyor.





ALCANTARA ÖN KONSOL

Yeniden yorumlanan şerit desene sahip marka logosu baskılı dekoratif şerit, mavimsi saten vurgularla sırtlığın üst kısmını koltuğun geri kalanından ayırıyor.

İlk kez özel versiyonda, genelde premium versiyonlarda kullanılan ''alcantara'', C3 ELLE versiyonunun ön konsolunda kullanım buluyor. Mat rüzgar grisi, renk paketinin buzlu efektli metalik mavi çerçeveyle kontrast oluşturuyor.

Ayrıca Alcantara'nın yüzeyini yine mavi tonlarda çift dikey dikiş tamamlıyor. Beyaz ana renk ve siyah şeritle çevrelenen ELLE logosu, zemin paspaslarının arka planında net olarak görünüyor. Anahtarlık ve araç içi çanta da Citroen ve ELLE ortaklığının iki logosu sergileniyor.





'TÜM KADINLARI DESTEKLEME FELSEFESİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELLE Licence Collection Müdürü Sandrine Gay, "ELLE markası, 77 yıldır modaya, güzelliğe, kültüre ve yaşam tarzına özel ve benzersiz bir yaklaşım sunarak her anlamda kadınların her zaman yanında yer aldı. Bu ortaklık, Citroen ile ortak olan tüm kadınları, alışkanlıklarında ve günlük yaşamlarında destekleme felsefesinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Citroen Renkler ve Malzemeler Başkanı Muriel Prodault de şu değerlendirmede bulundu:

"ELLE ve Citroen, C3 için bir kez daha bolca tarza sahip modern bir kombinasyon oluşturdu. C3 ELLE'in hem dışını hem de içini süsleyen yeni mat gümüş mavi renk paketinin pastel mavisi, taze bir baharı müjdeliyor. Bu renk, özellikle hazır giyim modasındaki trendlerle tamamen uyumlu.

Yolcu kabinindeki metalik vurgular, Alcantara koltuklar ile gösterge paneli, deri direksiyon simidi ve renkli camlarla kontrast oluşturarak ferah ve aydınlık bir ortam oluşturuyor. Oturma odası rahatlığında bir yolcu kabini yaratıyor."