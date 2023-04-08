Araç sahiplerine yaz lastiğine geçme konusunda uyarı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:00

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, Michelin Grubu çatısı altında, lastik ve araç bakım hizmeti sunan Euromaster, hava sıcaklığının artmaya başlaması ve kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle araç sahiplerini yaz lastiklerine geçmeleri konusunda uyardı.

Kış lastiği uygulaması sonrasında araç sahiplerinin en büyük sorunu olan saklama aşamasına 'Master Otel' ile çözüm üreten Euromaster, ışıksız, kuru ve serin bir saklama ortamı oluşturarak lastiklerin kullanım ömrünü de artırıyor.

LASTİK MUHAFAZA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann, Master Otel ile ilgili bilgiler verdi.

Lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirten Wisselmann, şunları kaydetti:

''Bu süreyi geçen lastikler fonksiyonlarını zamanla yitirir. Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla artık araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin, kış lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Biz de Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz.

FREN MESAFESİ

Kış lastiklerinin yuvarlanma direnci yüksek. Yaz aylarında kullanıldığında yuvarlanma direnci artan kış lastikleri yüzünden, araçta bir enerji kaybı oluşur ve bu da yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. Aynı sebeple kış lastiklerinin sıcak havalarda kullanılması, karbon salınımını da negatif yönde etkiliyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmiştir. Yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybetmeye başlar. Sıcak havalarda daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara neden olur. Bu durumda da aracın yol tutuşu zayıflar, fren mesafesi artar, dolayısıyla da sürüş güvenliğini azaltır.''