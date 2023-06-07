VW'den Çin açıklaması

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 07:00

Volkswagen için en önemli pazarlardan olan Çin'de, yerli üreticiler batılı rakiplerine kıyasla elektrikli araçlar konusunda daha başarılı. Ancak Volkswagen'den şirketin pazardaki konumunu korumak için kârlılık odaklı bir strateji izleyeceği konusunda bir açıklama geldi.

Volkswagen Çin CEO'su Ralf Brandstaetter, verdiği bir röportajda, "Volkswagen sürdürülebilir bir iş modeline odaklanıyor. Bu da herhangi bir fiyat aralığında indirim savaşına katılmayacağımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ODAK NOKTASI KÂRLILIK'



Brandstaetter, Volkswagen'in pazar lideri olmak yerine yerine kârlılık odaklı olacağının altını çizdiği konuşmasında, "Pazardaki konumumuz zaten yeterince güçlü. Bizim için odak noktası kârlılık, satış hacmi veya pazar payı değil" diye konuştu.

Volkswagen, Çin'de en büyük uluslararası otomobil üreticisi olmayı hedeflerken, Brandstaetter ise başka bir ulusal üreticinin daha fazla satış yapmasının Volkswagen için önemsiz olduğunu vurguladı. Bu yılın başlarında ise BYD, uzun yıllardır pazarda lider olan Volkswagen'i geride bırakarak en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olmayı başarmıştı.