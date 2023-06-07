VW'den Çin açıklaması
Çin'de elektrikli araç satışında BYD'nin arkasında kalan Volkswagen'den ''odak noktası kârlılık'' açıklaması geldi.
Volkswagen için en önemli pazarlardan olan Çin'de, yerli üreticiler batılı rakiplerine kıyasla elektrikli araçlar konusunda daha başarılı. Ancak Volkswagen'den şirketin pazardaki konumunu korumak için kârlılık odaklı bir strateji izleyeceği konusunda bir açıklama geldi.
Volkswagen Çin CEO'su Ralf Brandstaetter, verdiği bir röportajda, "Volkswagen sürdürülebilir bir iş modeline odaklanıyor. Bu da herhangi bir fiyat aralığında indirim savaşına katılmayacağımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
'BİZİM İÇİN ODAK NOKTASI KÂRLILIK'
Brandstaetter, Volkswagen'in pazar lideri olmak yerine yerine kârlılık odaklı olacağının altını çizdiği konuşmasında, "Pazardaki konumumuz zaten yeterince güçlü. Bizim için odak noktası kârlılık, satış hacmi veya pazar payı değil" diye konuştu.
Volkswagen, Çin'de en büyük uluslararası otomobil üreticisi olmayı hedeflerken, Brandstaetter ise başka bir ulusal üreticinin daha fazla satış yapmasının Volkswagen için önemsiz olduğunu vurguladı. Bu yılın başlarında ise BYD, uzun yıllardır pazarda lider olan Volkswagen'i geride bırakarak en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olmayı başarmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf