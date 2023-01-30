Ford, Mustang Mach-E modelinde indirime gitti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:40

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:09

Ford, elektrikli otomobili Mustang Mach-E'nin rekabetçiliğini ve müşteriler için erişilebilirliğini artırmak amacıyla üretim artışına ve fiyatlarda indirime gittiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim artışı ve indirimlerin, büyüyen elektrikli araç pazarında Ford'u önemli bir seçenek olarak konumlandırmaya devam edeceği belirtildi.

Mustang Mach-E'nin müşterilerinin 3'te 2'sinin rakip markalardan geldiği aktarılan açıklamada, modelin geçen yıl ABD'deki 3 numaralı elektrikli otomobil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un halihazırda elektrikli araç müşterilerine bir kamyon, SUV ve minibüs sunduğu anımsatılarak, 2023'te bu modellerin ölçekli üretimi için hammadde ve bataryaların güvence altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

YÜZDE 8'E VARAN İNDİRİM

Güncel fiyatlandırmanın, hızla değişen pazarda modeli rekabetçi tutma planının bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Mustang Mach-E'nin fiyat değişimlerinin bulunduğu tabloya da yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin müşterilerden sorumlu yetkilisi Marin Gjaja, "Elektrikli araçlarımızı herkes için daha erişilebilir hale getirmek için sınırları zorlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Paylaşılan fiyat tablosuna göre, Mach-E'nin çeşitli versiyonlarının fiyatlarında yüzde 8'e varan oranlarda indirime gidilirken, düşük fiyatlı modellerde 600-900 dolar arasında indirim yapılacak.

Yüksek fiyatlı modellerde de indirim 5 bin 900 doları bulacak. Bu kapsamda modelin başlangıç fiyatları yaklaşık 46 bin dolar ile 64 bin dolar arasında değişecek.

Aracının teslim edilmesini bekleyen mevcut müşteriler, yeni fiyattan otomatik olarak yararlanacak.

REKABET KIZIŞIYOR

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da satışlarını artırmak amacıyla yılbaşında Çin'de yaptığı indirimlerin ardından ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürmüştü.

Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'yi bulan indirimlerin, ABD'de otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken; Almanya'da yüzde 17'yi bulmuştu.

Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidilmişti.