Ford Otosan, "Drivevent" etkinliklerinde girişimcilerle bir araya geldi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:00

Kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdüren Ford Otosan, 'Drivevent' ismiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında mobilite ve yazılım dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimlerle bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, Ford Otosan'ın otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek amacıyla kurduğu kurumsal risk sermayesi şirketi Driventure, yeni nesil teknoloji ve uygulamaları keşfetmeyi sürdürüyor.

Otomotiv sektörünün dönüşümünde rol oynayacak inovatif fikirleri destekleyen Driventure, Drivevent etkinlikleri kapsamında startuplar ile bir araya geldi.

Ford Otosan üretim tesislerini kapsayacak şekilde üç farklı oturum halinde planlanan etkinliklerin ilki 7 Haziran'da Gölcük'te, ikincisi 8 Haziran'da Eskişehir'de, sonuncusu ise 20 Haziran'da İstanbul Sancaktepe AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ford Otosan liderleri ve girişimciler arasında profesyonel bağlantıların kurulduğu etkinlikte katılımcılar yeni teknolojiler, pazar değişimleri ve müşteri beklentileri gibi konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

DEĞİŞİM YARATMAYA ADAY

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Canalp Gündoğdu, Ford Otosan'ın Driventure aracılığıyla inovasyonu benimseme kararlılığının, otomotiv endüstrisinin en ileri noktasında kalmaya olan bağlılığını gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

''Drivevent etkinlikleri, vizyon sahibi girişimcilerle bir araya geldiğimiz, fikir alışverişinde bulunduğumuz ve bizi teknolojik ilerlemelerin öncüsü haline getiren çok değerli platformlar olarak ortaya çıktı.

Bu etkinlikler, yerleşik şirketler ve yeni girişimler arasında köprü kurarak, farklı bakış açılarının bir araya geldiği bir ekosistemi teşvik ederek dönüştürücü bir değişim yaratmaya aday.''

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül de Driventure tarafından teşvik edilen ekosistemin, sektörde dönüşüm arayışında büyük önem taşıdığını aktararak, ''Öncelikli hedefimiz, otomotiv ve mobilite sektöründe yenilikçiliği teşvik eden startuplardan oluşan başarılı bir topluluk oluşturmak. Ford Otosan'ın kilit isimleri ile girişimcileri bir araya getiren Drivevent bu noktada profesyonel bağlantılar kurmak için paha biçilmez bir platform sağladı. Bu etkinlikler aracılığıyla yeni teknolojilerin, pazar değişikliklerinin ve müşteri beklentilerinin birlikte keşfedildiği bir bilgi paylaşımı ortamını yaratıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ

Driventure, Drivevent etkinliklerinin devamında eylül ayında tüm Türkiye girişimcilik ekosistemini kucaklayacak kapsamlı bir etkinlik daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye otomotiv ana sanayisinin ilk girişim sermayesi şirketi olarak 2019 yılında kurulan Driventure; akıllı hareketlilik, elektrifikasyon, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri, Endüstri 4.0, otomotivde müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odak alanlarında, tohum veya erken aşama seviyesinde olan, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimleri destekliyor. Girişimcilik ekosistemini yakından takip ederek startup havuzunu her geçen gün büyüten Driventure, 2022 yılında toplam 571 startup ile temas etti ve 16 startup ile işbirliği kurdu.

Driventure, Ford Otosan'ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmak ve kurum içi girişimciliği desteklemek hedefiyle çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda Ford Otosan'a stratejik rekabet avantajı yaratmayı, pazardan bilgi ve içgörü kazanmayı amaçlıyor. Driventure tarafından yatırımla desteklenen girişimler ise Ford Otosan'ın ar-ge organizasyonunun yanı sıra tecrübe ve mühendislik yetkinliklerinden güç alabiliyor.