Skywell güncel fiyat listesi paylaşıldı

Çinli otomobil üreticisi Skywell, tam elektrikli motora sahip ET-5 modelini Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuyor. D SUV segmentindeki aracın güncel fiyat listesi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 06:59
Skywell güncel fiyat listesi paylaşıldı
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. 450 kilometre civarında menzile sahip otomatik vitesli D SUV segmentindeki otomobili ET-5 modeli, rekabetçi fiyatıyla C SUV segmentindeki pek çok modelden daha uyguna satılıyor.

En son açıklanan listeye göre Skywell ET-5'in fiyatları şöyle:

  • 150 kW, Elektrikli Premium Line, 1.299.000 TL
  • 150 kW, Elektrikli Premium+, 1.599.000 TL
  • 150 kW, Elektrikli LR Legend, 1.499.000 TL
  • 150 kW, Elektrikli LR Exclusive, 1.699.999 TL

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