Skywell güncel fiyat listesi paylaşıldı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 06:59

Güncelleme: 13.04.2023 - 06:59

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. 450 kilometre civarında menzile sahip otomatik vitesli D SUV segmentindeki otomobili ET-5 modeli, rekabetçi fiyatıyla C SUV segmentindeki pek çok modelden daha uyguna satılıyor.

En son açıklanan listeye göre Skywell ET-5'in fiyatları şöyle: