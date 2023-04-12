Kia EV6 GT'ye bir ödül daha
Kia EV6 GT, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Kia EV6 GT, uluslararası arenadaki prestijli organizasyonlardan olan ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde, ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ unvanına layık görüldü.
Kia EV6, 2022’de Yılın Otomobili seçildi. GT versiyonuyla ise bu kez dünyanın saygın otomobil ödülleri arasında gösterilen ‘Dünya Otomobil Ödülleri’nde ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ ödülüne layık görüldü.
New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenen ödül programında 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinin oylarıyla kazananlar belirlendi.
'BAŞARIMIZI TEYİT EDİYOR'
Yılda en az bin adet üretilen, genel karakteri performans odaklı olan ve iki ya da daha fazla pazarda (Avrupa, Çin, Amerika vb.) satışa sunulması gereken araçların değerlendirildiği ‘Dünyanın En İyi Performans Otomobili’ kategorisinde Kia EV6 GT, sahip olduğu üstün niteliklerle ödülün sahibi oldu.
Ödül hakkında konuşan Kia Corporation Başkanı ve CEO'su Ho Sung Song, "Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından bu şekilde takdir edilmek büyük bir onur. Kia olarak, dünyanın önde gelen sürdürülebilir çözüm üreticisi olma yolunda ilerlerken, teknolojileri ve tasarımlarıyla müşterilere ilham veren araçlar yaratmak için her şeyi yapıyoruz. Bu son prestijli ödül, stratejimizin başarısını daha da teyit ediyor” dedi.
PERFORMANS VE TASARIM
Kia’nın dönüşüm yolculuğu kapsamında üretilen ilk tam elektrikli otomobillerden biri olan Kia EV6 GT, yenilikçi iç tasarımı, 3.5 saniyelik 0-100 km/saat hızlanma performansı, 260 km/saatlik maksimum hızıyla, performans ve tasarımı otomobil tutkunlarına bir arada sunuyor. Aynı zamanda Kia’nın yeni marka felsefesini yansıtan EV6 GT'nin ilham veren tasarımı, “hareketin” insan gelişiminin temelinde olduğunu vurgulayıp, insanların yeni yerler görmesini, yeni ilişkiler kurmasını ve yeni deneyimler yaşamasını temeline alıyor.
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