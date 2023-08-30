Ford'un elektriklilere yer açmak için üretimi durduracağı 3 model...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:39

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:39

Ford Motor Company ve SK Innovation tarafından işletilecek olan Stanton, Tennessee yakınlarında planlanmış bir otomotiv montaj kompleksi olan Blue Oval City'nin 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Adını Ford'un logosundan alan tesiste yeni elektrikli modeller üretilecek.

Blue Oval markası yeni elektrikli araçlara yol açarken, fosil yakıtla çalışan üç Ford modeli devre dışı bırakıldı. Bu hamle, Amerikan otomobil üreticisinin yeni nesil Ford elektrikli modellerini (EV) ortaya çıkaracak yeni nesil elektrikli platformuna doğru ilerlemesiyle birlikte geldi.

Ford, elektrikli araçların piyasaya sürülmesiyle ilgili bazı engellerle karşılaşmış olsa da otomobil üreticisi ikinci nesil modellerinin geliştirilmesini hızlandırıyor.

YENİ PLATFORM

Ford'un CEO'su Jim Farley, şubat ayında otomobil üreticisinin yeni nesil elektrikli araçlarını barındıracak kendi şirket içi EV platformunu geliştirdiğini doğruladı. Yeni EV mimarisi yeni bir tam boyutlu elektrikli pikap ve üç sıralı SUV'u destekleyecek.

T3 Projesi dijital çağ için elektrikli bir kamyon geliştiren ekibe bir övgü niteliği taşıyor. Bu kamyon çekme, taşıma, güç aktarma ve yeni inovasyonlar konusunda tamamen yetenekli bir kamyon.

Farley'e göre yeni elektrikli kamyon Ford'un Tennessee'deki yaklaşık altı kilometrekarelik yeni BlueOval City kompleksinde inşa edilecek.

BATARYA MERKEZİ

Bu arada Ford, Ontario'daki Oakville montaj fabrikasını yeniden düzenleyerek bir EV ve batarya paketi üretim merkezine dönüştürüyor.

Kompleks tamamlandığında Ford'un Kuzey Amerika'daki ilk yüksek hacimli tesis dönüşümü olacak. Şirket, üretimi kolaylaştırmak için BlueOval City merkezinden akü hücrelerini ve dizilerini yükseltilmiş tesise sevk etmeyi planlıyor.

Yeni nesil Ford EV'lere yol açmak için şirket, fosil yakıtla çalışan üç klasik modeli durdurmayı planlıyor.

ÜÇ MODEL TARİH OLUYOR

Automotive News'e göre, Blue Oval markası yeni nesil elektrikli araçlara yol açarken, içten yanmalı motorla çalışan Ford Escape, Edge ve Transit Connect'in üretiminde sona yaklaşıldı.

Ford daha önce Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında yeni elektrikli Explorer'a yer açmak için Fiesta üretimine son vermişti.