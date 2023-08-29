Satış rekorları kıracak 10 elektrikli model daha geliyor!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 19:15

Çinli otomobil üreticisi Changan, Qiyuan adını verdiği yeni elektrikli ve hibrid otomobil markasını tanıttı. Deepal ve Avatr'dan sonra Changan yeni elektrikli alt markası ile 2025 yılına kadar toplam 10 yeni model üretmeyi hedefliyor.

Changan, Qiyuan adını verdiği yeni elektrikli ve hibrid otomobil markasını tanıttı. Qiyuan'ın 2030 yılına kadar yıllık 1.5 milyon araç satışına ulaşması ve 2025 yılına kadar on ürün piyasaya sürmesi bekleniyor.

CHANGAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Changan yeni markasını bu hafta sonu resmen tanıttı. Qiyuan ürün yelpazesi 'A', 'Q' ve 'E0' serilerini içerecek. Bataryalı elektrikli araçların yanı sıra menzil uzatıcı araçlar (EREV) da yeni marka altında sunulacak. Changan'ın 2030 yılına kadar markalarını oluşturmak için toplam 25.5 milyar Euro yatırım yapması, araştırma ve geliştirme ekipleri için ise 10 binden fazla kişiyi işe alması bekleniyor.

Qiyuan, Changan'ın yeni enerji araçları sektöründe piyasaya sürdüğü üçüncü marka. Henüz genç olan Avatr ve Deepal markalarına katılıyor. Qiyuan on yılın sonuna kadar on model sunacakken, Avatr dört, Deepal ise altı modele sahip olacak. Üç bölümün birlikte 2030 yılında yılda dört milyon araç satması bekleniyor. Changan toplamda 2030 yılında 5 milyon araç satmayı hedefliyor. Bu üç markanın kendilerini birbirlerinden nasıl farklılaştıracakları ilk bakışta anlaşılmıyor. Başlangıç olarak üçü de elektrikli sedanlara odaklanmayı hedefliyor.

QIYUAN MODELLERİ

Qiyuan A07

Changan'a göre yeni marka Qiyuan bu yıl A05, A06, A07 ve Q05 adlı dört modeli piyasaya sürecek. İlk olarak, hem tamamen elektrikli hem de ek bir menzil genişletici ile sunulacak olan 4.90 uzunluğunda bir sedan olan A07 üretime girdi. Qiyuan A07 iki güç seviyesi (163 kW ve 192 kW) ve iki batarya seçeneği (58 kWh ve 80 kWh) ile saf elektrikli bir otomobil olarak piyasaya sürülecek ve Çin standartlarına göre sırasıyla 515 ve 710 kilometre menzil sağlayacak. Menzil uzatıcı varyantta aküyü şarj etmek için küçük bir benzinli motor da bulunuyor.

DEEPAL MODELLERİ

Deepal SL3

Changan iştiraki Deepal'in de Deepal SL3 adında orta boy bir sedanı bulunuyor. Temmuz 2022'de piyasaya sürülen bu model markanın bugüne kadarki tek modeli ve BEV, EREV ve FCEV olarak sunuluyor.

AVATR MODELLERİ

Avatr 11

Changan ve CATL'nin elektrikli otomobil markası Avatr şu anda ikinci modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Avatr 12 olarak adlandırılan yaklaşık beş metre uzunluğundaki elektrikli sedan, Ağustos 2022'de piyasaya sürülen Avatr 11 coupe benzeri elektrikli SUV'u takip ediyor ve Huawei elektrikli tahrik sistemlerini tedarik ediyor. Temmuz ayında yayımlanan bir rapora göre Avatr 12, ilk model Avatr 11 ile aynı 750 voltluk platforma dayanıyor ve tahrik bileşenlerini de paylaşıyor. Bu bağlamda, sedanın 90.4 kWh ve 116.8 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle piyasaya çıkması da muhtemel.