Ford'un o modeli artık üretilmiyor. Ford alacaklar bir kez daha düşünün!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 14:10

Ford geçtiğimiz yıl elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmak için ikonik kompakt otomobilini beklenenden daha erken bir tarihte üretimden kaldıracağını açıklamıştı.

Ford, tamamen elektrikli bir geleceğe hazırlanırken en çok satan modellerinden olan Fiesta'nın üretimine son verdi. Kompakt otomobil, Ford'un yeni elektrikli Explorer SUV'unu üretmek için Köln, Almanya'daki fabrikasında çok ihtiyaç duyulan alanı boşaltmak için emekliye ayrıldı.

47 yıl ve sekiz neslin ardından Fiesta dönemi elektrikli bir gelecek lehine sona erdi.

Bu hamle, Amerikalı otomobil üreticisinin 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline geleceğini ve 2024 yılına kadar ürün gamında dokuz elektrikli modeli olacağını açıklamasının ardından geldi.

FORD EXPLORER

Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasını dönüştürmek için yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımın ardından, 12 Haziran'da ilk karbon nötr fabrikası olan "Köln Elektrikli Araç Merkezi"ni açtı. Yeni yüksek teknoloji üretim tesisi, elektrikli Explorer'dan başlayarak Avrupa pazarı için yeni nesil elektrikli araçlar üretmek üzere tasarlandı.

Aralık ayında Autocar'a konuşan Ford Model E Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, "İlk yüksek hacimli elektrikli aracımızı burada, Köln'de üretmeye karar verdik" dedi. Sanders ardından şöyle konuştu:

''Fiesta fabrikasını tamamen bataryalı bir elektrik fabrikasına dönüştürdüğümüz için inşaat için alana ihtiyaç duyduğumuz bir nokta var. Bu nedenle Fiesta üretimini durdurma kararı almak zorunda kaldık.''

2026 YILI HEDEFLERİ

Ford daha önce elektrikli araçlara yer açmak için S-Max ve Galaxy minivanları da emekliye ayırmıştı.

Ford daha önce yaptığı açıklamada 2030 yılından itibaren bölgede sadece elektrikli araç satacağını belirtmişti. Otomobil üreticisi, on yılın sonuna kadar Avrupa'da sadece elektrikli araç markası olma yolunda ilerlerken 2026 yılına kadar yılda 600 bin elektrikli araç satmayı hedefliyor.