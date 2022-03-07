Galatasaray Başkanı Burak Elmas, popülist değil gerçekçi davranacak

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türk futbol endüstrisinin ciddi anlamda batık bir durumda olduğunu ve “dip”i gördüğünü belirtti. Gerçek bir tedaviye ihtiyaç olduğunu belirten Elmas, “Futbol Federasyonu öncelikle bir sıkıyönetim ilan edilmeli. Bütün sektör, kulüpler sıkı sıkıya denetlenmeli. ‘Nasıl olsa bizi batırmazlar’ lüksüne sahip değiliz” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanık, Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan Şener ve Sportif AŞ. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm’ün katıldığı bir sohbet toplantısı düzenledi. Türkiye futbol endüstrisi ve Galatasaray’da “devrim” olarak nitelediği çalışmaları anlatan Elmas, bütün kulüplerin bugün mevcut gelirleri ile borçlarının faizini bile ödeyemeyecek durumda olduğunu anlattı. Elmas “Kulüp gelirleri ve mülkleri bankalara teminat verilmiş durumda. Gelirler sürekli düşüyor. Yükselen döviz elimizi kolumuzu bağlıyor” diye konuştu.

"'SÜPER LİG AŞ' MODELİNE GEÇİLMELİ"



Bütün kulüplerin birleşerek geleceği kurmak için doğru sistemler ve modeller üzerinde çalışması gerektiğini söyleyen Elmas, “Türk futbolunda yapılması gereken “Süper Lig AŞ” modeline geçmek” dedi.

“Bugün başkan olarak sorumluluğum popülizm yapmamak” diyen Elmas, bunun “intihar” anlamına geldiğini bildiğini de belirterek “Biz yönetim olarak bugün eleştiriler yiyelim hiç sakıncası yok! Yarın bu kararların meyvesini Galatasaray’ımız yiyecek. O yüzden son derece rahatız!

Tüm kulüplerin birlikte Türk futbolunu bu batık durumunda çıkarmanın yolunu oluşturmazsa, 1-2 sezon sonra “finansal fair play” kurallarına uyulmadığı için hiçbir Türk takımı Avrupa’da futbol oynayamayacağına işaret eden Elmas, şöyle konuştu:

- Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe diye ayırmadan söylüyorum. Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Öncelikle bir sıkıyönetim ilan edilmeli. Bütün sektör, kulüpler sıkı sıkıya denetlenmeli.

- ‘Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin’ mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu. Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil.

- Galatasaray, geçen10 yılda sportif başarılara imza attı, şampiyonluklar yaşadı. Ancak sportif başarı uğruna gelecek kuşaklara büyük bir ekonomik dar boğaz bıraktık.

OYUNCU YETİŞECEK

- Galatasaray’da, bir devrim gerçekleşiyor. Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Hedefimiz bu Türkiye’nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, şeffaf, zarar etmeyen kulübü olmak. Kolay olanı seçmek elbette mümkündü, biz zor olanı seçtik!

- En büyük proje yeniden gençleşmek... Tabii ki gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirleri mali yönden düzlüğe ulaşmak için değerli projelerdir. Ancak sürdürülebilir başarı, altyapıdan geçer. Bunun için Luis Campos’la anlaştık.