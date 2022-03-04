Galatasaray için kritik hafta: Burak Elmas ve Fatih Terim divanda hesaplaşıyor

Galatasaray'ı gergin bir hafta bekliyor. Başkan Burak Elmas, menajer dosyasını bir kez daha açacak. Albayrak ve Günay’ın konuşma yapacağı toplantıya Terim’in de katılacağı söylentileri, tansiyonu artırdı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 09:37
Galatasaray için kritik hafta: Burak Elmas ve Fatih Terim divanda hesaplaşıyor
Abone Ol google-news

Art arda aldığı iki galibiyetle yeşil sahada rahatlayan Galatasaray'da saha dışında aynı rahatlıktan söz etmek zor.

Sözcü'nün haberine göre, ‘Ada'dan mutlu haber gelmesine rağmen sarı-kırmızılılarda hala menajer dosyası tartışılıyor. Önümüzdeki hafta içinde yapılması planlanan olağan divan kurulu toplantısı, genel kurul havasında geçecek.

GENEL KURULA HAZIRLIK

Başkan Elmas, menajerlere ödenen komisyonlar ile ilgili üyelere bir kez daha sunum yapacak. İlk toplantının aksine bu kez soru-cevap kısmı da olacak. Toplantının önemi ise katılacak isimler.

Koltuğunu Domenec Torrent'e devreden Fatih Terim'in divana katılacağı konuşuluyor. Tepki çeken komisyon sürecinin yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, birer konuşma yaparak iddiaları yanıtlayacak. Bu toplantı aynı zamanda genel kurula hazırlık özelliğini taşıyor.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler