İflas eden mobilya firmasının önüne gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı

Bursa'da iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi. Polis, eşyaların yüklendiği TIR'ları durdurup, yağma olayını gerçekleştirmek isteyen kişilere engel oldu.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 08:52
İflas eden mobilya firmasının önüne gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
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Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti.

Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti.

Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri TIR'lara yüklemeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip TIR'ları durdurdu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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