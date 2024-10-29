Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
Brent petrol ve döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Ortadoğu'da son yaşanan gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları sert düşüş kaydederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
29 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 29 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 42,87 TL
Motorin litre fiyatı: 42,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42,72 TL
Motorin litre fiyatı: 42,68 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43,27 TL
Motorin litre fiyatı: 43,26 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43,71 TL
Motorin litre fiyatı: 43,75 TL
LPG litre fiyatı: 25.03 TL
İlgili Haberler
- Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...
- Kredi kartı kullanımında yüzde 104 artış! Gıda ve akaryakıt harcamaları tavan yaptı!
- Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Çocuğun ölümüne neden oldu, intihar etti