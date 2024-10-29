Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2024 Salı, 09:50
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Brent petrol ve döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Ortadoğu'da son yaşanan gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları sert düşüş kaydederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

29 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 29 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42,87 TL

Motorin litre fiyatı: 42,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42,72 TL

Motorin litre fiyatı: 42,68 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43,27 TL

Motorin litre fiyatı: 43,26 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43,71 TL

Motorin litre fiyatı: 43,75 TL

LPG litre fiyatı: 25.03 TL

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