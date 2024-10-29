Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Brent petrol ve döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Ortadoğu'da son yaşanan gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları sert düşüş kaydederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...