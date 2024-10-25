Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler, art arda gelen ÖTV zamları, küresel gerginlik ve belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk zam geldi.