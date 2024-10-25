Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2024 Cuma, 10:32
Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler, art arda gelen ÖTV zamları, küresel gerginlik ve belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk zam geldi.

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Peki, 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İşte 25 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 42,69 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,28 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 43,78 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

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