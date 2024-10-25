Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler, art arda gelen ÖTV zamları, küresel gerginlik ve belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk zam geldi.
Peki, 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt ne kadar oldu?
İşte 25 Ekim 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 42,85 TL
Motorin litre fiyatı: 42,75 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42,70 TL
Motorin litre fiyatı: 42,69 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43,25 TL
Motorin litre fiyatı: 43,28 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43,69 TL
Motorin litre fiyatı: 43,78 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL
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